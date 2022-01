Mindestkriterien in der EU : Ein bis fünf Sterne: Was Sie in den Hotels erwartet

Sie sind ein beliebtes Vergleichselement bei Urlaubsbuchungen. Doch was sagen Hotelsterne aus und worauf sollten Sie bei der Reise ins Ausland achten?

Hotels lassen sich in fünf verschiedene Sternenkategorien einordnen. Je mehr Sterne, desto höher der Standard - so das Versprechen. Doch Vorsicht, es gibt keine weltweit einheitlichen Kriterien für die Vergabe von Hotelsternen. Einige Länder der EU haben sich jedoch zusammengeschlossen, um hier eine einheitliche Kennzeichnung zu ermöglichen. Der „Hotelstars Union“ gehören Aserbaidschan, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Georgien, Griechenland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Slowenien, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn an. Um in diesen Ländern einen oder mehrere Sterne zu erlangen, müssen die teilnehmenden Hotels gewisse Mindeststandards nach der Deutschen Hotelklassifizierung durch den „Deutschen Hotel- und Gaststättenverband“ (Dehoga) erfüllen. Außerdem werden Punkte für verschiedene Angebote und Servicebereiche der Hotels vergeben. Das kann man in allen Sternehotels erwarten „Sauberkeit und ein hygienisches Angebot" werden im aktuellen Kriterienkatalog der „Hotelstars Union" als „Grundvoraussetzung in jeder Sternekategorie" bezeichnet. Eine voll funktionstüchtige Einrichtung, tägliche Zimmerreinigung sowie ein Bett mit „zeitgemäßem, gepflegtem" Bettzeug und Matratze können Sie ab dem ersten Stern erwarten. Außerdem sollte es Badetücher, Seife, W-Lan sowie einen Fernseher auf Ihrem Zimmer geben. In allen Sternehotels steht Ihnen ein Empfangsdienst, der mindestens digital 24 Stunden erreichbar ist, zur Verfügung. Hier können Sie bei Bedarf auch zu Hause vergessene Hygieneartikel erhalten. Für sämtliche Dienstleistungen sind „kompetente und erkennbare Mitarbeiter" zuständig. Außerdem sollten Sie in einem Frühstücksbereich sowie einem Restaurant speisen können, wenngleich das Angebot und der Service sich mit jedem Stern steigern. Ab zwei Sterne - Das macht den Unterschied Je mehr Sterne ein Hotel erhalten möchte, desto mehr Mindestkriterien muss es erfüllen. Um sich für fünf Sterne zu qualifizieren, muss ein Hotel 114 Mindestanforderungen entsprechen. ** Zwei Sterne: Wer in seinem Urlaub gern ein Frühstücksbuffet besucht, sollte ein Hotel mit mindestens zwei Sternen buchen. Hier erhalten Gäste in ihrem Zimmer außerdem ein Schaumbad oder Duschgel, Hand- und Badetücher sowie ein Leselicht am Bett. Die Mitarbeiter des Hotels müssen mindestens zwei Sprachen sprechen. *** Drei Sterne: Hier ist der Empfang mindestens zehn Stunden besetzt und es kann ein Gepäckservice bestellt werden. Für das Zimmer werden Audio- oder Multimedia-Unterhaltungsmöglichkeiten wie ein Radio, Tablet oder Streamingdienste bereitgestellt. Gäste eines Drei-Sterne-Hotels müssen keinen eigenen Föhn sowie stapelweise Klamotten mitbringen, da sie ihre Wäsche vom Hotel reinigen und bügeln lassen können. Im Zimmer sind sowohl eine Kofferablage als auch ein Ankleidespiegel vorhanden. **** Vier Sterne: In diesen Hotels wird der Empfang 16 Stunden lang besetzt. Wer Zeit überbrücken muss, kann es sich nicht nur auf Sitzgelegenheiten in der Lobby gemütlich machen, sondern auch eine Hotelbar oder Lounge besuchen. Zum Frühstücksbuffet gibt es eine Bedienung und Getränke können jederzeit auf das Zimmer bestellt werden. Hier kann es sich der Gast auf einem Sessel oder einer Couch gemütlich machen und Fernsehprogramme aus aller Welt sehen. Im Bad werden Kosmetikartikel wie Duschhaube und Nagelfeile zur Verfügung gestellt. Bademantel und Hausschuhe werden auf Wunsch gebracht. ***** Fünf Sterne: Hier kann man zu jeder Tageszeit Personal am Empfang vorfinden. Außerdem gibt es sowohl einen Concierge als auch Gepäck- und Parkservice mit Shuttle-Dienst. Speisen und Getränke können rund um die Uhr auf das Zimmer bestellt werden . Hier erwartet den Gast bei der Anreise eine personalisierte Begrüßung mitsamt Blumen oder einem anderen Willkommensgeschenk. Bademantel, Hausschuhe sowie ein zweites Kissen sind vorhanden. Für die Garderobe der Gäste gibt es neben einem Wasch- und Bügeldienst auch einen Schuhputz- und Nähservice. So verlässlich sind Hotelsterne außerhalb der EU Auf der Internetseite der „Hotelstars Union“ können Sie sich informieren, ob Ihr ausgewähltes Hotel aktuell klassifiziert ist. Sternehotels der „Dehoga“ müssen sich im regelmäßigen Abstand von drei Jahren neu kategorisieren lassen und erhalten jeweils ein repräsentatives Messingschild für die Außenwand sowie eine Urkunde. Für Reisen außerhalb der „Hotelstars Union“ gibt es keine Garantie dafür, dass die Sternehotels in vergleichbarem Zustand vorzufinden sind. Gerade im Bereich von einem bis drei Sternen raten Reiseexperten zur Vorsicht. Die beliebtesten Reiseländer der Europäer wie Ägypten und Tunesien versuchen nach ARD-Informationen häufig, den Kriterien der „Hotelstars Union“ zu entsprechen und daher kann man sich ins besondere im höheren Sternebereich größtenteils auf die gewohnten Standards verlassen. Für Buchungen außerhalb der „Hotelstars Union“ sollten sich Reisende die Hotel-Bewertungen auf Buchungsportalen sowie die Klassifizierungen von Reiseveranstaltern anschauen. Gegebenenfalls können auch ein Reisebüro oder die sozialen Netzwerke helfen, einen Eindruck vom Hotelkomfort zu bekommen. ...

