Hier spielt die Musik : Events für Urlauber: Konzerte in Bratislava und Brighton

07.Sep.2017

Jazztage und internationales Musikfestival in Bratislava

Die Hauptstadt der Slowakei lockt im Herbst Musikfreunde an die Donau. Vom 20. bis 22. Oktober steigen dort die Bratislava Jazz Days mit bedeutenden Jazzkünstlern aus aller Welt, so die Tourismusvertretung der Slowakei. Und vom 15. Oktober bis 30. November laufen die internationalen Musikfestspiele - das größte Festival des Landes, das schon seit 1964 stattfindet. Zu Gast sind renommierte Orchester, Dirigenten und Solisten.

Brighton zelebriert Musik vergangener Epochen

Das britische Seebad Brighton feiert im Herbst die Musik vergangener Epochen. Vom 27. Oktober bis 12. November widmet sich das Brighton Early Music Festival mit Konzerten und Workshops den Ursprüngen und Entwicklungen von klassischer Musik, Folk und Weltmusik. Darüber informiert die Tourismusvertretung der Stadt. Der Fokus liegt auf Instrumenten, mit denen zwischen Mittelalter und 19. Jahrhundert musiziert wurde. Das Festival findet über die ganze Stadt verteilt statt, zum Beispiel im Royal Pavillon.

Bremer Museum zeigt die Kunst des Schlafens

Jeder tut es, viele genießen es, so manchem bereitet es ernstlich Probleme - das Schlafen. Dieses Thema haben auch Künstler immer wieder aufgegriffen. Das Paula Modersohn-Becker Museum in Bremen zeigt vom 24. September bis 4. Februar 2018 eine große Auswahl an Werken von der Moderne bis zur Gegenwart, die das Motiv des Schlafens aufgreifen - in allen Facetten: als etwas Erotisches und Intimes, als produktive Zeitverschwendung, als Reich der Träume. Informationen erhalten Interessierte unter Tel.: 0421/33 88 222 oder info@museen-boettcherstrasse.de (Museen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker Museum, Böttcherstraße 6-10, 28195 Bremen).

