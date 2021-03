Weltglücksbericht : Finnland auch in Corona-Zeiten glücklichstes Land der Erde

In welchem Land sind die Menschen am glücklichsten? Das versucht ein Forschungsnetzwerk der UN jedes Jahr zu ermitteln. Auch in Zeiten von Corona liegt Finnland nun wieder vorn.

New York/Helsinki | Wenn die Finnen über Glück im Sinne von Zufriedenheit reden, dann sprechen sie von „onni“ - und davon haben sie offenbar eine ganze Menge: Finnland ist zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Erde gewählt worden. Deutschland machte einen deutlichen Satz nach vorne und landet nach Rang 17 im Vorjahr diesmal auf Platz 7. Das geht aus dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.