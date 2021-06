Bretagne : Flussromantik im Tal der Rance

Die Rance durchfließt die Bretagne. Tief greift der Fluss von der Mündung bei Saint-Malo ins Inland und überrascht mit idyllischen Dörfern, dem Erbe der Korsaren, dem Zahn eines Riesen - und Wein.

Dinan | François Lang stemmt sich Vorurteilen entgegen wie dem Küstenwind am Ärmelkanal. „Bei uns in der Bretagne ist es nicht immer kalt, und es regnet auch nicht ständig“, sagt der 62-Jährige, der bei der Schlossstadt Dinan das Naturkundehaus leitet. Dort strömt in Sichtweite die Rance vorbei. Das Flusstal schneidet sich auf Höhe der Hafenstadt Saint-Mal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.