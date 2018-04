Schneehöhen : Gute Bedingungen für Wintersportler am Saisonende

Letzte Chance für Skifahrer: Am kommenden Wochenende haben Wintersportler vermutlich ihre finale Möglichkeit, die Pisten und Loipen in den Skigebieten Europas zu nutzen.

von dpa

06. April 2018, 16:15 Uhr

Zum Saisonende bieten sich Wintersportlern noch einmal ideale Bedingungen in den Skigebieten. Vielerorts habe der Neuschnee am Osterwochenende die Bedingungen sogar verbessert, teilte der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Auch die Loipen seien noch gut in Schuss.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 25 225 15 Zugspitze - 420 - Sudelfeld 20 170 - Reit im Winkl 17 170 84 Fellhorn-Kanzelwand 40 190 10 Nebelhornbahn Oberstdorf 30 235 10 Feldberg / Schwarzwald 12 42 31,8 Skiliftkarussell Winterberg 40 40 - Fichtelberg / Erzgebirge 30 30 15

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 120 150 15 Ramsau / Dachstein - Ski amade - 590 5 Kitzsteinhorn Kaprun 0 330 17 Saalbach Hinterglemm Leogang 40 160 19,5 Kitzbühel - Kirchberg 75 148 13,7 Planai - Schladming - Ski amade - 590 5 Ischgl 50 150 34,8 Mayrhofen - Zillertal 0 115 - Tux - Finkenberg 50 375 14 Sölden 174 333 5,5 Kaunertaler Gletscher 390 440 23,1 Stuben am Arlberg 220 385 - Silvretta Montafon 10 230 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 0 238 8 Zermatt 165 400 6 Flims Laax 48 545 4 Davos Klosters 104 274 56 4 Vallées 20 385 5

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 40 180 10 Ortler Skiarena 50 260 - Kronplatz 10 70 2

Schneehöhen in Frankreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Méribel 75 320 49,2 Les 2 Alpes 90 270 5,7 Val Thorens 254 355 0