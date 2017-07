Die Änderungen : Höhere Mautkosten für Urlauber in Kroatien und Slowenien

In vielen Teilen Deutschlands haben die Sommerferien begonnen, die Wagenkolonnen schieben sich gen Süden. Tiefer in die Taschen greifen müssen nun viele Reisende in Kroatien und Slowenien: Beide Länder haben ihre Mautgebühren überarbeitet.