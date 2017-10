Breite Produktpalette : Im Himmelbett am Wasserloch: Luxussafaris in der Savanne

vergrößern 1 von 10 Foto: Dana Allen 1 von 10



















von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 04:19 Uhr

Hannover (dpa/tmn) – Wer jemals die Fernseh-Show «Der Bachelor» gesehen hat, kennt diese Bilder: Eine einsame Lodge mit Terrasse unter dem klaren Sternenhimmel, ein opulentes Dinner, mitten in der südafrikanischen Wildnis.

Oder: Ein Himmelbett mit Baldachin, an dem die Gazellen vorbeispringen. Alles nur Show? Schon. Doch mit dem richtigen Budget können nicht nur Serien-Teilnehmer Afrikas Natur in solch luxuriösem Ambiente erleben.

Entsprechende Angebote gibt es genug. «Es gibt mehr Anbieter als früher, weil mehr Interesse da ist», beobachtet Steffen Boehnke, Leiter der Tui-Luxusmarke Airtours. Jens Frenzel vom Fremdenverkehrsamt Botsuana spricht von einer «breiten Produktpalette», in der sich in den vergangenen Jahren vor allem viele kleine Anbieter hervorgetan haben. Luxuriöse Zeltcamps und Lodges mit Holzstegen und Veranda mitten in den Baumwipfeln des Urwalds fallen darunter genauso wie ganze Villen zur Miete oder individuelle Reitsafaris.

Luxus – was heißt das überhaupt? «Es gibt drei wesentliche Komponenten», erklärt Boehnke. Zum einen wollen Reisende es möglichst individuell haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Safaris, wo zusammengewürfelte Gruppen die immer gleichen festgelegten Routen und Programme absolvieren, ist der Reiseplan hier maßgeschneidert. Das gilt für die An- und Abreise sowie für die Zeit vor Ort.Private Ranger oder Guides erfüllen auch manchen Sonderwunsch. Etwa einen zusätzlichen Ausflug, wenn sich der Leopard bisher noch nicht gezeigt hat oder man den Sonnenuntergang auf einer Düne genießen möchte.

Dann ist da die Unterkunft. Auch fernab von Straßen und Stromnetzen gibt es fast jede Ausstattung, die man sich vorstellen kann. Marmor und persische Teppiche, Bibliotheken, Fitnessräume oder Golfplätze sind ebenso zu haben wie Spa-Behandlungen oder Kurse im Bogenschießen - alles mitten in der Savanne. In der Beschreibung einer Luxus-Lodge in der Serengeti wird ein eigener Infinity-Pool vor jedem Zimmer in Aussicht gestellt. Ein Luxus-Zeltcamp im Okavango-Delta wirbt gar mit Swarovski-besetzten Ferngläsern und Teleskop auf jedem Zimmer.

Neben der Ausstattung spielt aber auch die Lage eine entscheidende Rolle. Denn viele Camps liegen an strategisch günstigen Orten für Tierbeobachtungen - teils mitten in Naturschutzgebieten, zu denen andere Reisende manchmal gar keinen Zugang haben.

«Heute geht es vorrangig nicht um den goldenen Wasserhahn, sondern das besondere Erlebnis während einer Reise», erklärt Boehnke. «Zum Beispiel, von der privaten Terrasse aus Tiere beim Trinken am Wasserloch zu beobachten.» Lucy Lopez, Pressebeauftragte bei Wilderness Safaris, einem der größeren Anbieter von Reisen im gehobenen Segment, stellt «Abgeschiedenheit, Komfort und Privatsphäre» als Kennzeichen der Übernachtungsmöglichkeiten dar.

In manchen Camps gibt es zum Beispiel nur drei oder vier Einheiten und damit nur wenige andere Urlauber, mit denen man sein Erlebnis teilen muss. Vor ganzen Jeep-Ladungen voll mit weiteren Touristen, die auch auf der Jagd nach den Big Five sind, ist man dank der Lage sowieso verschont. «Die Nachfrage im Luxusbereich geht weg vom reinen Beobachten in luxuriöser Umgebung hin zu mehr Engagement und dem Willen, etwas zurückzugeben», ergänzt Lopez. Darum stehen kulturelle Begegnungen mit lokalen Gruppen vermehrt auf dem Programm.

Das alles hat natürlich seinen Preis. «Zwischen 3000 und 30 000 Euro pro Person ist alles möglich», sagt Boehnke. An- und Abreise nicht mitgerechnet. Und nach oben hin ist sowieso alles offen. Dafür können Gäste per Charter-Flug anreisen und haben ihren persönlichen Guide, der nach Lust und Laune zu Ausflügen mit dem Jeep bereitsteht.