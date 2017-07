600 Euro Geldbuße : Kroatische Ferieninsel Hvar bestraft unangemessene Kleidung

vergrößern 1 von 1 Foto: epa 1 von 1

Die kroatische Ferieninsel Hvar hat drastische Strafen für Personen eingeführt, die sich in den Städten nur in Badekleidung bewegen. Schilder weisen die Gäste auf die neue Verordnung hin.

Unter dem Motto «Spar dein Geld und genieße Hvar» kündigen die Schilder die neuen Geldbußen in englischer Sprache an: Zeigt man sich in den historischen Gemeinden der Insel nur in Badehose oder Bikini, drohen 600 Euro Strafe, wie die kroatische Zeitung Slobodna Dalmacija berichtet. Grölend mit Bier in der Hand durch die Straßen zu ziehen oder betrunken auf öffentlichen Plätzen zu liegen, wird mit 700 Euro geahndet.

Hinter den ungewöhnlichen Sanktionen, die vor allem auf britische Urlauber abzielen, steht der neue Bürgermeister Rikardo Novak. «Die jungen Leute besaufen sich, kotzen, laufen nackt und pinkeln in jeden Mülleimer», hatte er diese Geldstrafen begründet. In der vergangenen Woche hatte eine Mutter für Aufsehen gesorgt, deren Kind sein «großes Geschäft» unmittelbar an der belebten Urlauberhauptstraße Stradun in der Altstadt von Dubrovnik verrichtete.

Bericht der Zeitung Slobodna Dalmacija mit Fotos, Kroatisch

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 04:05 Uhr