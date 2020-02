Umsteigen erwünscht : Luxemburg startet Gratis-ÖPNV

Das Großherzogtum Luxemburg können Urlauber jetzt kostenlos mit Bus und Bahn erkunden. Der Öffentliche Personennahverkehr ist dort komplett gratis.

von dpa

29. Februar 2020, 04:00 Uhr

Als erstes Land der Welt macht Luxemburg alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos. Im ganzen Land braucht man ab jetzt für Bus, Bahn und Tram keine Tickets mehr.

Mit diesem Schritt wolle man Menschen dazu bewegen, vom privaten Auto auf öffentlichen Transport umzusteigen, erklärte der luxemburgische Mobilitätsminister François Bausch (Grüne). Das Gratis-Abgebot sei Teil eines umfassenden Konzepts zur Verkehrswende im Großherzogtum - für Bausch «sozusagen die Kirsche auf dem Kuchen».

Oberstes Ziel sei, den öffentlichen Transport so attraktiv und so zuverlässig wie möglich zu machen. «Sonst kann ein Umdenken nicht gelingen.» Deshalb werde auch massiv in den Ausbau von Bus- und Bahnlinien investiert: Für die Eisenbahn im Land stehen von 2018 bis 2027 rund vier Milliarden Euro bereit. Hinzu kommen 550 Millionen Euro für die Tram in der Hauptstadt.

«Luxemburg will ein Modell für moderne Mobilität im 21. Jahrhundert in Europa sein», sagte Bausch. Die Lage im zweitkleinsten Land der EU sei mit gut 600 000 Einwohnern zwar nicht eins zu eins auf andere Länder übertragbar. Luxemburg könne aber ein «Laboratorium» sein, das zeige, wie man «intelligent und individuell» zwischen Verkehrsmitteln wechseln könne, um von A nach B zu kommen. Der kostenfreie ÖPNV bedeutet für den Luxemburger Staat Mehrausgaben von 41 Millionen Euro im Jahr. Nur die 1. Bahn-Klasse ist auch künftig kostenpflichtig.