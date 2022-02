Hamburg : Luxushotel „Vier Jahreszeiten“ feiert 125-Jähriges

Es steht für Tradition und Luxus: Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Hamburger Binnenalster wird 125 Jahre alt. In den kommenden Monaten wird gefeiert - der Blick richtet sich aber in die Zukunft.

Das Hamburger Luxushotel „Vier Jahreszeiten“ feiert am Donnerstag (24.2.) sein 125-jähriges Bestehen. In den kommenden Monaten seien verschiedene Aktionen geplant, sagt Hoteldirektor Ingo Peters. Im Mai werde es zum Beispiel eine Gala-Veranstaltung mit etwa 500 geladenen Gästen geben. Zudem strahlt der Norddeutsche Rundfunk einen Film über die Geschich...

