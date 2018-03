Einreise in die USA : Mit Esta in die Vereinigten Staaten

Die Beantragung ist verbindlich für USA-Reisende ohne Visum, die aus Ländern stammen, die am sogenannten Visa Waiver Programm beteiligt sind, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Esta-Inhaber können nach jeder Einreise bis zu 90 Tage lang im Land bleiben. Wer per Flugzeug oder Schiff ankommt, muss die Genehmigung auf jeden Fall schon vor seiner Abreise bekommen haben. An der Landgrenze zu Mexiko und Kanada können sich Deutsche zwar noch für die visafreie Einreise anmelden. Die CBP empfiehlt aber, auch in solchen Fällen den Antrag vorab zu stellen, weil dies den Prozess an der Grenze beschleunigt.