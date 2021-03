„Greenferry I“ : Neue Elbfähre verbindet Cuxhaven und Brunsbüttel

Zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel liegen nur 32 Kilometer Luftlinie. Doch um von dem einen Ort zum anderen zu gelangen, müssen Ausflügler und Pendler die Elbe überqueren oder einen Umweg nehmen. Nach vier Jahren Pause gibt es nun wieder eine Fährverbindung.

Brunsbüttel | Cuxhaven in Niedersachsen und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sind seit Montag (1. März) wieder über die Elbe verbunden sein. Die neue Elbfähre „Greenferry I“ legte erstmals regulär um 05.00 Uhr von Brunsbüttel ab. Die 32 Kilometer lange Strecke nach Cuxhaven werde das Schiff in weniger als einer Stunde fahren, sagte der Geschäftsführer von Elbfe...

