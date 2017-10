Myanmar : Rangun – eilig in die Zukunft

Reisezeit: In den Küstenregionen treten während des Monsuns von Mai bis Oktober Zyklone auf. Sie können auch Rangun erreichen.

Anreise und Formalitäten: Rangun erreicht man am besten über Bangkok.

Für die Einreise wird ein Visum benötigt, das sich online beantragen lässt (https://evisa.moip.gov.mm/).

Geld: Die Währung in Myanmar ist der Kyat. 1 Euro sind etwa 1604 Kyat (Stand: Oktober 2017). Kreditkarten werden in Hotels und großen Restaurants akzeptiert. Barabhebungen mit Kredit- oder EC-Karten sind an ATM-Automaten zum Beispiel in Supermärkten möglich.

Informationen: Botschaft Myanmar, Thielallee 19, 14195 Berlin (Tel.: 030/206 15 70, E-Mail: info@botschaft-myanmar.de).