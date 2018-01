Events für Urlauber : Reisetipps: Von Biikebrennen bis Kohlekunst

Das neue Jahr bietet viele Ausflugsmöglichkeiten: Entlang der Nordseestrände finden traditionelle Feuer statt. Das Ruhrgebiet widmet sich in einer städteübergreifenden Ausstellung dem Thema «Kunst und Kohle». Bedeutende Dinosaurierfunde gibt es im Altmühltal zu sehen.

von dpa

19. Januar 2018, 09:40 Uhr

Biikebrennen an der Nordsee

An der Nordsee werden am 21. Februar wieder die Biikefeuer entzündet. Die öffentlichen Feuer am Strand sollen einer alten Tradition nach den Winter vertreiben. Seit 2014 gehört der Brauch zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Rund 50 Feuerfeste auf den nordfriesischen Inseln, Halligen und auf dem Festland sind geplant, informiert Nordsee Tourismus. Im Anschluss geht es meist zum gemeinsamen Grünkohlessen.

Ausstellungen im Ruhrgebiet zu «Kunst und Kohle»

Im Ruhrgebiet beteiligen sich in diesem Jahr 17 Museen in 13 Städten an einem großen Ausstellungsprojekt mit dem Titel « Kunst und Kohle ». Anlass ist das Ende der Steinkohleförderung, wie Tourismus NRW mitteilt. Das Kunstmuseum Gelsenkirchen zum Beispiel zeigt raumgreifende Installationen zum industriekulturellen Erbe. Das Kunstmuseum Bottrop beleuchtet die Verbindung von Kunst, Religion und Bergbau. Und das Josef Albers Museum Quadrat Bottrop zeigt Fotos der Industriearchitektur von Bernd und Hilla Becher.

Dinosaurier-Park Altmühltal präsentiert Flugsaurier

Der Dinosaurier-Park Altmühltal zeigt im Frühjahr eine Auswahl weltweit bedeutender Flugsaurierfunde. Diese werden ab 22. März in einer neuen Halle des Dinosaurier-Museums ausgestellt. Unter den Exponaten sei auch ein noch nie zuvor öffentlich gezeigtes Exemplar, so die Tourismusvertretung des Naturparks Altmühltal. Besucher bekommen Fossilien und Skelette zu sehen. Der Dinosaurier-Park Altmühltal liegt bei Denkendorf im oberbayerischen Landkreis Eichstätt.

Neuer Malerweg öffnet in Vorarlberg

In Bludenz in Vorarlberg soll im Frühjahr ein neuer Kunstweg am Muttersberg öffnen. Entlang des Rundwegs werden Werke einheimischer Künstler zu sehen sein, informiert die Alpenregion Bludenz Tourismus. Der Muttersberg ist das Naherholungsgebiet von Nüziders und Bludenz, zwei Gemeinden in Vorarlberg.

Neues Mitmach-Festival in Kühlungsborn

Knotenschulungen und Kräuterwanderungen, Surfkurse und Stand-up-Paddeln: Das Ostseebad Kühlungsborn feiert vom 25. bis 27. Mai das neue Seaborn-Festival . Die Veranstaltung mit zahlreichen Workshops wird direkt am Meer stattfinden, informiert der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. So ist etwa ein Strandkorbkino geplant. Limitierte Tickets gibt es online.