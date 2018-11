Wassertemperaturen : Rotes Meer kommt auf 26 Grad - Mittelmeer kühl

Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer? Angenehme Wassertemperaturen finden Reisende mittlerweile nicht mehr im Mittelmeer. Eine Alternative bietet aber das Rote Meer. Es ist per Flugzeug vergleichsweise schnell erreichbar.

von dpa

27. November 2018, 15:49 Uhr

Badeurlaub ohne allzu weiten Flug: Das ist derzeit am Roten Meer in Ägypten möglich. In Hurghada - rund vier bis fünf Flugstunden von Deutschland entfernt - hat das Wasser angenehme 26 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Das Mittelmeer hat sich inzwischen deutlich abgekühlt: In Antalya zum Beispiel misst das Wasser zwar noch 21 Grad, doch in weiten Teilen wird die Marke von 20 Grad nicht mehr erreicht. Die Kanaren liegen bei 20 bis 21 Grad. Badewannentemperaturen bieten derweil die Fernziele von der Karibik über den Indischen Ozean bis Südostasien.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 12-14 Algarve-Küste 17 Azoren 18 Kanarische Inseln 20-21 Französische Mittelmeerküste 16-18 Östliches Mittelmeer 20-24 Westliches Mittelmeer 17-19 Adria 14-19 Schwarzes Meer 10-17 Madeira 20 Ägäis 16-20 Zypern 22 Antalya 21 Korfu 20 Tunis 20 Mallorca 18 Valencia 18 Biarritz 14 Rimini 15 Las Palmas 21

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 26 Südafrika 19 Mauritius 35 Seychellen 32 Malediven 29 Sri Lanka 30 Thailand 29 Philippinen 39 Tahiti 28 Honolulu 25 Kalifornien 13 Golf von Mexiko 29 Puerto Plata 26 Sydney 21