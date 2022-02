Reaktionen im Video : So ist die Stimmung in Dänemark am „Freedom-Day“

Dänemark hebt am 1. Februar trotz einer Corona-Inzidenz von knapp 5400 fast alle Corona-Maßnahmen auf und setzt nun auf Freiwilligkeit. Doch nicht alle sind glücklich darüber. Wir haben uns bei unseren Nachbarn umgehört.

So mancher schielt heute wohl neidisch zu unseren Nachbarn nach Dänemark. Ab Dienstag ist nicht nur die Maskenpflicht Geschichte. Sämtliche Corona-Restriktionen bis auf die Einreiseregeln sind aufgehoben. Die dänische Regierung begründet ihre Entscheidung unter anderem mit der hohen Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Video: So ist die Stimmung in So...

