Reise : Sonoma County erfindet sich neu

Nördlich von San Francisco stoßen Reisende auf junge Menschen, die hier Neues ausprobieren – und das schmeckt hervorragend.

von Verena Wolff

31. März 2018, 16:00 Uhr

Bedächtig und fast schon liebevoll lehnt sich Ashby Marshall mit dem Gesicht an das helle Eichenfass. Sie drückt ihr Ohr gegen das Holz. Und spürt Vibrationen. Denn das Fass, in dem Whiskey ihrer Destillerie Spirit Works in Sebastopol lagert, wird von einem Lautsprecher beschallt – und zwar mit dem „Nussknacker“ von Tschaikowski, in der Version des San Francisco Ballet. Wozu das? „Andere Menschen reden mit ihren Blumen. Wir wollen wissen, ob die Musik den Geschmack des Whiskeys beeinflusst“, sagt Marshall.

In Sonoma im Norden Kaliforniens probieren viele etwas Neues aus. Wein wird schon seit vielen Jahrzehnten in den verschiedenen Regionen des Countys hergestellt, doch in den vergangenen Jahren sind Brenner, Metzger und Käsereien dazugekommen. Und Farm-to-table-Restaurants, in denen die Zutaten für die Küche von den Bauernhöfen in der Umgebung kommen. Davon gibt es eine ganze Menge, direkt am Pazifik und in den sanften grünen Hügeln, die ins Landinnere gehen. Schafe, Ziegen und Rinder zieren die Landschaft, während auf der anderen Seite des berühmten Highway 1 der Pazifik an die zerklüfteten Felsen klatscht.

Über dieses Meer kamen einst die Russen. Vor mehr als 200 Jahren gründeten sie im heutigen Fort Ross ihren südlichsten Stützpunkt in Nordamerika. Heute gibt es sie in der Gegend kaum noch, sehr wohl aber Hinweise auf die Geschichte: So ist der Russian River, der in den Pazifik mündet, ein beliebter Fluss für Kajaktouren und Campingausflüge. Sebastopol findet man ebenso auf der Landkarte wie einen Ort namens Moscow.

Eine bewegte Vergangenheit haben viele Orte. Petaluma zum Beispiel, am südlichen Ende des Sonoma Countys, einst „Eierkorb der Welt“ genannt. Die örtlichen Historiker geben 1945 als Rekordjahr an: 612 Millionen Eier wurden damals von den Hennen in rund 4000 Farmen gelegt. Irgendwann war der Eierboom zu Ende. Noch heute lohnt sich ein Besuch in dem kleinen Örtchen. Die Menschen verschiedener Epochen haben hier hübsche Häuser gebaut, die nie von einem Erdbeben zerstört wurden.

Doch es sind nicht mehr die Farmer, die sich in diesen Tagen in Sonoma ansiedeln. Vor allem Städter aus San Francisco und dem Silicon Valley kommen nach Jahren hektischen Lebens in der Stadt ins County im Norden. Sie wollen in der Natur sein und etwas herstellen, mit ihren eigenen Händen – ein bisschen alternativ und so öko wie möglich. So wie Ashby Marshall mit ihrem Whiskey und Gin.

Foto: dpa

Ein anderes Beispiel ist Sheana Davis, eine ausgezeichnete Köchin, die Käse in ihrer eigenen Käserei für Restaurants und Winzer herstellt. Außerdem bringt sie Interessierten bei, wie man Käse herstellt und wie dieser in Verbindung mit Wein, Cider, Bier oder Hochprozentigem schmeckt. Keine leichte Aufgabe in den USA.

Auch einige Deutsche hat es ins Sonoma County verschlagen, ein Gebiet, das mit rund 4500 Quadratkilometern etwa doppelt so groß ist wie das Saarland. Anne Moller-Racke kam schon vor 30 Jahren aus dem Mittelrheinischen. Zwar hatte sie keine Ausbildung als Winzerin, war aber in der Landwirtschaft versiert. Und heuerte in Buenavista an, dem ältesten Weingut im Carneros-Gebiet – ein ideales Anbaugebiet für Pinot Noir und Chardonnay.

„Wenn man über die ersten Berge geht, dann ist das Klima deutlich wärmer, das ist besser für die Bordeaux-Weine und die spanischen Sorten“, erklärt Moller-Racke. Durch die vielen Sonnenstunden und das freundliche Klima produzieren sie hier fruchtige Weine. Aber die Riesenkellereien, die man aus dem benachbarten Napa Valley kennt, gibt es in Sonoma nicht. 5000 Kisten à zwölf Flaschen produziert die Deutsche in der Genossenschaft Donum Estate. Damit gehört sie zu einem der kleinen Weingüter.

Besonders macht die Donum Estate etwas anderes: „Die Besitzer sind große Kunstliebhaber“, erzählt Moller-Racke bei einem Spaziergang zwischen den Reben. Und das ist nicht zu übersehen. Der Bulle, der sich an der Wall Street vor der amerikanischen Börse befindet, steht in kleinerem Format zwischen Blumen und Kräutern in einem Garten. Die Pistole mit dem verknoteten Lauf, die auch vor dem UN-Gebäude steht, ziert den Eingang zum Skulpturengarten. Ein Höhepunkt sind zwölf Sternzeichen, erschaffen vom weltberühmten chinesischen Künstler Ai Wei Wei. Die Skulpturen aus Bronze stehen an einem Ehrenplatz auf dem Weg in die Weinberge und zieren auch die Etiketten der Donum Estate.

Das Reiseziel Sonoma Anreise: Lufthansa und United fliegen täglich nach San Francisco. Von dort aus kommt man mit einem Mietwagen ins Sonoma County. Erstes Highlight: die Fahrt über die Golden Gate Bridge, für die man in nördlicher Richtung keinen Brückenzoll zahlen muss. Geld: Für einen Euro gibt es 1,2346 US-Dollar (Stand: 23. März 2018). Übernachtung: Große Hotelketten gibt es im Sonoma County nicht. Meist sind es kleine Bed-and-Breakfasts, die Zimmer in idyllischer Umgebung anbieten. Mitunter vermieten auch Weingüter Zimmer. Und es gibt alternative Übernachtungsmöglichkeiten wie das Autocamp oder Baumhäuser. Wer mit Zelt oder Wohnmobil unterwegs ist, findet im gesamten County schön gelegene Campgrounds. Internet: www.sonomacounty.com

Die nahe Bay Area ist eine wohlhabende Region. Einige Start-ups, die jenseits der dortigen Tech-Szene ihre Unternehmen gründen, nehmen durchaus Geld in die Hand. So wie die zwei Freunde Neil Dipaola und Ryan Miller, die Köpfe hinter dem Autocamp in Guerneville am Russian River. Angeordnet in der Form eines Hufeisens stehen 23 Wohnwagen: „Silbergeschosse“, wie die legendären Airstream-Trailer auch genannt werden. Dazu zehn geräumige Zelte. Glamping vom Feinsten.

In einem Garten können die Gäste an lauschigen Abenden ein Lagerfeuer machen und Marshmallows grillen. Überall auf dem Gelände gibt es schnelles WLAN. Denn die Unternehmer aus der Bay Area wollen zwar zurück zu den Wurzeln und Dinge erschaffen – doch ohne die virtuelle Welt und die sozialen Medien geht das nicht.