Ranking von „Reisetopia“ : Spannendste Hoteleröffnungen 2022: Hotels aus Sylt und Hannover dabei

Im Ranking des Berliner Start-ups „Reisetopia“ landen ein Luxusressort auf Sylt und ein Hotel aus Hannover weit oben.

Nach mehrfachen Bauverzögerungen soll der Lanserhof in List auf Sylt am 1. Mai öffnen. Das Berliner Start-up „Reisetopia“ hat das Luxus-Gesundheitsressort bereits zu den zwölf spannendsten Hoteleröffnungen im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) 2022 gekürt. In Deutschland rankt Reisetopia den Lanserhof sogar in der Top Fünf. Damit teilt sich d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.