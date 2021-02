Berlin wird zu Ntabozuko : Südafrika benennt alte Ortsnamen um

Port Elizabeth oder Berlin - viele Ortsnamen in Südafrika erinnern noch an die koloniale Vergangenheit des Landes. Doch das soll sich ändern. Immer mehr Orte werden nun umbenannt.

Johannesburg | Südafrikas Regierung hat offiziell einer Umbenennung von Städte- und Flughafennamen zugestimmt, die VW-Mitarbeiter am größten Konzern-Standort in Afrika vor einige Ausspracheprobleme stellen dürften. Die größte Stadt in Niedersachsens Partnerprovinz ...

