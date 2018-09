Stauprognose : Trotz Ferienende auf vielen Urlaubsstrecken dichter Verkehr

Die Familien sind vielerorts abgereist, nun folgen Urlauber, die nicht auf die Sommerferien angewiesen sind. Daher ist auf einigen Autobahnen in Deutschland wieder mit Staus zu rechnen.

von dpa

13. September 2018, 04:25 Uhr

Die Sommerferien sind vorbei. Daher dürfte die Lage auf den Autobahnen am kommenden Wochenende (14. bis 16. September) entspannter als an den vergangenen sein. Das teilen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mit.

Doch komplette Entwarnung geben die Automobilclubs noch nicht. Denn viele Urlauber, die unabhängig von den Schulferien unterwegs sind, nutzen jetzt den Spätsommer.

So kann es vor allem auf den Routen in den Süden, zu den Mittelgebirgen und zu den Küsten von Nord- und Ostsee am Samstag und am Sonntagnachmittag bei der Rückreise zu dichtem Verkehr kommen. Der ACE sagt ein mittleres Staurisiko voraus. Der Schwerpunkt liegt laut ADAC auf den süddeutschen Straßen. Mit dem üblichen Pendlerverkehr rund um die Ballungszentren müssen Reisende am Freitagnachmittag ebenfalls rechnen.

Auf folgenden Strecken kann es, auch aufgrund von umfangreichen Baustellen, zu Staus oder Behinderungen kommen:

A 1 Bremen - Hamburg und Köln - Bremen; beide Richtungen und Wittlich - Saarbrücken A 2 Herten - Dortmund - Hannover - Berlin A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen; beide Richtungen und Oberhausen - Arnheim A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main; beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Flensburg - Hamburg; beide Richtungen und Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm -Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9 München - Nürnberg - Berlin und Berlin - Halle/Leipzig und Hof - Nürnberg A 10 Berliner Ring A 24 Berliner Ring - Wittstock/Dosse A 31 Emden - Leer - Lingen/Ems A 45 Gambacher Kreuz - Siegen A 61 Koblenz - Mönchengladbach A 93 Kiefersfelden - Rosenheim A 94 München - Passau A 95 Garmisch-Partenkirchen - München A 96 München - Lindau; beide Richtungen A 99 Umfahrung München

Für Österreich rechnet der ACE, abgesehen vom Pendlerverkehr am Freitag sowie den Transitreisenden und Wochenendausflüglern, insgesamt mit einem übersichtlichem Verkehrsaufkommen. Staus sind aber weiterhin möglich, teilen beide Clubs mit. Verzögerungen sind zudem bei der Rückreise nach Deutschland wegen möglicher Grenzkontrollen einzuplanen.

Auch in der Schweiz dürfte der Verkehr flüssig fließen. Transitschwerpunkt ist die Gotthardautobahn (A 2), für die der ACE bei Bedarf die San-Bernardino-Route (A 13) als störungsfreiere Alternative nennt.