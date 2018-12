Weitere Skigebiete geöffnet : Weiße Weihnachten in den Alpen

Gute Nachrichten für Skifahrer: Viel Neuschnee sorgt für tolle Bedingungen auf den Pisten, auch in Deutschland. Noch vor Weihnachten werden weiter Skigebiete geöffnet.

von dpa

21. Dezember 2018, 16:56 Uhr

Ordentlich Neuschnee in der vergangenen Woche sorgt für solides Skivergnügen in den Alpen. Die Pisten sind inzwischen in gutem bis sehr gutem Zustand.

Von der weißen Pracht profitieren auch die Mittelgebirge, allen voran der Bayerische Wald aber auch Schwarzwald und Erzgebirge, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilte. Viele Skigebiete haben schon geöffnet, am kommenden Wochenende (22./23. Dezember) kommen mehrere weitere deutsche Gebiete dazu.

In Österreich sind dem VDS zufolge schon zahlreiche Skigebiete in Betrieb. Ebenso in der Schweiz und in Frankreich. Wenig Schnee liegt noch immer in Südtirol.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 25 45 15 Zugspitze 10 110 - Sudelfeld 18 48 - Geigelstein / Chiemgau Fellhorn-Kanzelwand 10 50 7,5 Nebelhornbahn Oberstdorf - 60 7,5 Feldberg / Schwarzwald 6 25 16,5

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 50 75 11,1 Bad Gastein / Ski amade 30 70 16,2 Kitzsteinhorn Kaprun - 135 - Saalbach Hinterglemm Leogang 40 50 - Kitzbühel - Kirchberg 58 57 1 Planai - Schladming - Ski amade 40 100 - Ischgl 50 120 36,8 Mayrhofen - Zillertal 5 105 - Tux - Finkenberg 20 145 14 Sölden 72 263 - Kaunertaler Gletscher 120 150 18 Stuben am Arlberg 110 130 - Silvretta Montafon 10 60 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 30 86 7 Zermatt 15 220 0 Davos Klosters 26 122 71 4 Vallée 25 155 -

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 10 15 0 Ortler Skiarena 10 170 - Kronplatz 20 35 19

Schneehöhen in Frankreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Méribel 50 140 20,2 Les 2 Alpes 30 100 0 Val Thorens 135 150 0