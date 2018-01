Schlauer reisen : Wie werden Flugzeuge be- und entladen?

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Flugreisende kennen diese Szene: Man steht nach der Landung am Gepäckband und wartet auf seinen Koffer. Das kann manchmal ganz schön dauern.

Manche fragen sich dann: Lässt sich die Ausgabe des Gepäcks irgendwie beeinflussen - zum Beispiel, indem man vor oder nach den meisten anderen Fluggästen den Koffer eincheckt? Und werden Flugzeuge nach einer bestimmten Logik be- und entladen?

Ja, es gibt Regeln. Diese würden von den Fluggesellschaften vorgegeben, erklärt der Flughafenbetreiber Fraport. Möglich ist zum Beispiel eine Sortierung nach Gepäckstatus - also First Class, Business Class, Priority-Abfertigung und so weiter. Auch die jeweilige Flugstrecke und Anschlussflüge am Zielflughafen könnten einen Einfluss auf die Ver- und Ausladung des Gepäcks haben. Und das Flugzeugmodell spielt ebenfalls eine Rolle.

Pauschale Aussagen dazu, welches Gepäckstück zuerst auf dem Fließband auftaucht, lassen sich aber nicht machen. Die Fluggesellschaft könne zum Beispiel die Vorgabe machen, dass First-Class-Gepäck bei entsprechender Kennzeichnung zuerst aufs Band kommt, so Fraport. Letztlich hänge die Ausladung aber von vielen Faktoren ab.