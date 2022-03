Bayern vor Meck-Pomm : Wo 2021 in Deutschland hingereist wurde

Wegen Corona waren auch vergangenes Jahr Ziele in Deutschland nachgefragt - obgleich die Zahlen im Vergleich zu 2020 gesunken sind. Das sind die beliebtesten Urlaubsbundesländer.

Bayern war 2021 für die Menschen in Deutschland erneut das beliebteste Bundesland zum Urlaubmachen. Dahinter folgen die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Urlaub in Deutschland war 2021 aber nicht mehr ganz so nachgefragt wie im ersten Corona-Jahr 2020. Das zeigt die jüngste Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaf...

