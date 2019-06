Wassertemperaturen : Wo das Meer angenehm kühl ist

Wenn die Außentemperaturen in Deutschland die 30-Grad-Marke überschritten haben, kommt eine Abkühlung im Meer wie gerufen. Dazu muss man gar nicht in die Ferne schweifen, denn die deutschen Nord- und Ostseestrände versprechen Erfrischung.

von dpa

27. Juni 2019, 12:49 Uhr

Die Hitzewelle hat Deutschland erreicht. Da kommt jede Abkühlung gelegen. An Nord- und Ostsee ist das Meer in dieser Woche weiterhin angenehm frisch.

Zwischen 15 und 19 Grad beträgt die Wassertemperatur in der Nordsee, in der Ostsee werden maximal 20 Grad gemessen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Selbst im Süden können sich Urlauber noch gut abkühlen: An der französischen Mittelmeerküste kommt das Wasser auf 19 bis 23 Grad. Auf Mallorca sind es 22 Grad, in der Adria 23 bis 25 Grad. In Bulgarien hat das Schwarze Meer 24 bis 27 Grad.

Im türkischen Antalya und im Roten Meer werden mit 27 Grad warme Temperaturen gemessen. Noch wärmer ist es nur in der Ferne, zum Beispiel in Thailand oder auf den Malediven.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 15-19 Ostseeküste 16-20 Helgoland 15 List/Sylt 18 Norderney 18 Fehmarn 18 Rügen 17-20 Usedom 20 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 17-20 Algarve-Küste 17-19 Azoren 20 Kanarische Inseln 21-23 Französische Mittelmeerküste 19-23 Östliches Mittelmeer 25-28 Westliches Mittelmeer 19-25 Adria 23-25 Schwarzes Meer 24-27 Madeira 21 Ägäis 23-28 Zypern 26 Antalya 27 Korfu 25 Tunis 23 Mallorca 22 Valencia 22 Biarritz 20 Rimini 25 Las Palmas 22

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 27 Südafrika 16 Mauritius 27 Seychellen 29 Malediven 29 Sri Lanka 29 Thailand 30 Philippinen 32 Tahiti 27 Honolulu 27 Kalifornien 16 Golf von Mexiko 30 Puerto Plata 27 Sydney 18