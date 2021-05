Erste Reisewelle : Zu Pfingsten rollt wieder mehr Verkehr auf die Autobahn

Wenig Verkehr und kaum Staus. So sieht es seit Monaten ganz oft auf den Autobahnen aus - von Abschnitten mit Baustellen einmal abgesehen. Zu Pfingsten rechnen die Autoclubs allerdings mit mehr Verkehr.

Berlin/München | Am kommenden langen Pfingstwochenende (21. bis 24. Mai) erwarten der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mehr Verkehr und deutlich mehr Staus als in den Vorwochen. Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz starten in die Pfingstferien, in Sachsen-Anhalt enden sie nach den Feiertagen. Mancherorts ist noch der Dienstag (25. Mai) schulfrei. Der A...

