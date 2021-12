Tipps für Haustierbesitzer : Weihnachten mit Katze: So bleiben die Feiertage sicher und stressfrei

Weihnachten ist nicht nur besinnlich: Gerade für Vierbeiner kann der Trubel der Festtage stressig sein. Wir geben Tipps, wie Katzenbesitzer ihre Schützlinge sicher und entspannt durch die Weihnachtszeit bringen.

Berlin | Weihnachtsdeko, Gäste, Geschenkeberge: Was selbst für Menschen in der Weihnachtszeit Stress bedeuten kann, versetzt Katzen erst Recht in Aufruhr. Hektik, fremde Menschen, bunte Dekorationen und laute Musik stören Stubentiger in ihrer gewohnten Umgebung. Damit sich die Feiertage für Besitzer und Schützling möglichst stressfrei gestalten, gibt es ein...

