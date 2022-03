Tiere : Älteste Zoo-Löwin in der EU feiert Geburtstag

Mit einem im Karton verpackten Tierknochen und der aufgeklebten Zahl 24 hat Löwin Zeta am Montag im Zoo in Münster Geburtstag gefeiert. Die Löwendame ist nach Angaben des Zoos der älteste Löwe aller Tierparks auf dem Gebiet der Europäischen Union (EU). Zum 24. Geburtstag gab es tiergerecht einen Knochen, den Zeta abnagen konnte. Zuvor musste sie allerdings das Geschenk in ihrem Gehege auspacken.

Zeta war 2003 aus dem Tierpark Givskud in Dänemark nach Westfalen gekommen. Dem Zoo in Münster hat Zeta 2003, 2005, 2006 und 2007 Nachwuchs gebracht. Tochter Tahama ist 15 Jahre alt und lebt wie die Mutter in Münster. Sohn Massino ist mit 16 Jahren in diesem Jahr im Zoo in Wuppertal gestorben. Die Geburt im Jahr 2006 hatte für Schlagzeilen gesorgt, wei...

