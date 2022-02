Lebensqualität statt Heilung : Chemotherapie beim Hund sollte gut überlegt sein

Nicht nur Menschen, auch Hunde können an Krebs erkranken. Und so wie in der Humanmedizin gibt es auch für sie eine Chemotherapie. Aber was kann das bringen? Und wie siehtes mit Nebenwirkungen aus?

Manchmal ist es eine ungewöhnliche Schwellung, die nicht zurückgeht. Oder eine Wunde, die nicht heilt. Es können aber auch Gewichtsverlust, Apathie, anhaltende Lahmheit oder Störungen bei Atmung oder Verdauung auftreten. Wenn Hunde solche Symptome zeigen, kann ein Tumor die Ursache sein. Denn Krebs zählt zur häufigsten Todesursache bei Hunden. Die Tier...

