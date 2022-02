Hund-katze-co : Großeinsatz wegen ausgebüxten Hundes: Happy End für „Jucy”

Sieben Einsatzfahrzeuge und 24 Feuerwehrleute plus THW-Unterstützung: Für die stundenlange Suche nach einem ausgebüxten Mischlingshund wird in Herne richtig viel aufgefahren. Zwar bleibt die Aktion erfolglos - ein Happy End gibt es dennoch.

Ein kleiner Mischlingshund namens „Jucy” hat am Dienstagabend in Herne einen mehrstündigen Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk bis in die frühen Morgenstunden ausgelöst. Gegen 20.00 Uhr hatte sich eine Frau per Notruf an die Feuerwehr gewandt, um das Verschwinden ihres Lieblings in einem Dachs-, Fuchs- oder Hasenbau zu melden. Nach Anga...

