Hund-katze-co : Halb versteckt

Wenn dieser Rothund beim Versteckspielen mitmachen würde, wäre er schnell entdeckt. Die rot-orangen Ohren leuchten hinter dem Tannenzweig hervor. Doch das Tier aus dem Zoo der Stadt Magdeburg spielt hier nicht mit anderen Tieren Verstecken. Der Rothund sucht hinter dem Ast etwas Schutz vor dem Wetter.

Dabei können Rothunde eigentlich mit beinah jeder Art von Wetterlage und jedem Klima zurechtkommen. Die Wildhunde leben in freier Natur sowohl in den kalten Wäldern Sibiriens, als auch im feuchten und heißen Dschungel von Malaysia. Ihr Verbreitungsgebiet ist also ziemlich groß und zieht sich über den asiatischen Kontinent....

