Griechenland : Hoffnung für verletzten Schnabelwal vor der Küste Athens

Mit Schnittwunden am Kopf ist ein Schnabelwal gestern entdeckt worden. Nach kurzer Behandlung gibt es nun ein Aufatmen.

Der junge Schnabelwal, der am Freitag verletzt in seichtem Gewässer am Athener Stadtstrand entdeckt wurde, hat sich in Richtung offenes Meer aufgemacht. Das teilte die griechische Umweltorganisation Arion mit, die sich für Wal-Schutz einsetzt und sich um das Tier gekümmert hatte. Auch das Schifffahrtsministerium meldete sich: Der Wal sei in größere Tie...

