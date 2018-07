Wirkstoff geht verloren : Hunden vor dem Baden Parasitenhalsbänder abnehmen

Gerade an heißen Tagen tut auch Hunden ein kühles Bad im See gut. Damit die Erfrischung für den Vierbeiner ohne Folgen bleibt, sollten Halter das Gewässer vorher prüfen und dem Tier das Parasitenhalsband abnehmen.

von dpa

10. Juli 2018, 11:39 Uhr

Hunde tragen häufig ein Halsband gegen Parasiten. Wer sein Tier baden lässt, sollte den Schutz aber unbedingt vorher abnehmen - denn sonst wird der Wirkstoff ans Wasser abgegeben, warnt der Bundesverband Praktizierender Tierärzte.

Ungeeignet zum Baden ist für Hunde Wildwasser, aber auch kanalisierte Flüsse sollte man meiden. An den Steilwänden finden die Tiere keinen Ausstieg mehr. Besser sind ausgewiesene Hundestrände oder kleine Seen und Teiche, in denen kein Hundeverbot herrscht.