Hund-katze-co : Kleiner unter Kleinen

Manche sind groß, andere sind klein. Das gilt für viele Lebewesen. Dexter-Rinder zum Beispiel sind im Vergleich zu anderen Rindern eher klein. Etwas über einen Meter werden sie hoch. Das Dexter-Rind Napoleon ist aber noch kleiner: gerade mal 80 Zentimeter.

Obwohl Napoleon erst acht Monate alt ist, wächst er nicht mehr. Das liegt an einem Gendefekt, der bei diesen Rindern häufiger vorkommt. Gene sind winzige Bausteine, die Informationen über ein Lebewesen enthalten. Napoleons Knochen haben wegen des Defekts früher aufgehört, in die Länge zu wachsen. Deswegen hat er so kurze Beine. Sonst sei er aber topfit...

