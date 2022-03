Kriegsflüchtlinge : Kommunen: Geflüchtete sollen Haustiere untersuchen lassen

Mehrere Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben Geflüchtete aus der Ukraine dazu aufgerufen, ihre mitgebrachten Haustiere untersuchen zu lassen. So soll vor allem die Gefahr einer Tollwuteinschleppung reduziert werden, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Veterinäramtes Unna von Montag. „Wer gerade vor dem Krieg flieht, hat ganz anderen Sorgen und weiß vielleicht nicht, dass eine Pflicht für die Tollwut-Impfung besteht“, erklärte ein Sprecher. Auch die Stadt Essen und der Kreis Viersen riefen Geflüchtete dazu auf, ihre Hunde, Katzen oder Frettchen von einem Tierarzt untersuchen und gegebenenfalls nachimpfen zu lassen.

Damit reagierten die Kommunen auf die erleichterten Einreiseregeln für Tierhalter aus der Ukraine: Seit Ende Februar müssen sich die Menschen vor der Einreise nach Deutschland nicht mehr zwingend um eine Genehmigung für die Haustiere kümmern, teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit. Es sei dennoch wichtig, den Gesundheitsstatu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.