Tiere : Meeresschildkröte Lizzie ist wieder frei

Gerettet und aufgepäppelt: Lizzie ist wieder in Freiheit. Taucher hatten das Tier ausgemergelt entdeckt. Jetzt geht es der Meeresschildkröte wieder gut.

Eine in Not geratene Meeresschildkröte ist in Australien monatelang von Tierschützern aufgepäppelt worden - und jetzt wieder frei.„Lizzie, wie das Jungtier getauft wurde, war vor vier Monaten vor der Küste von Kurnell Beach südlich von Sydney von Tauchern entdeckt worden. Da das Tier sich offenbar nicht mehr selbst ernähren konnte, wurde das „Sea Life...

