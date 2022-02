Hund-katze-co : Mehr Axolotl schwimmen im See

Mexikanische Axolotl sind ungewöhnliche Tiere. Es fängt schon damit an, dass diese Art in der Natur ursprünglich nur in zwei Seen im Land Mexiko zu finden war. Axolotl ähneln vom Aussehen her Salamandern. Allerdings wirken sie wie Salamander, die nie erwachsen werden. Denn wenn Axolotl größer werden, bleiben sie normalerweise in dem Zustand, den sie als Larven hatten. Auch leben sie immer im Wasser, kommen also nie an Land.

Forschende interessieren sich noch aus ...

