Hamburg : Nabu: Erste Störche sind in Hamburg eingetroffen

Früher als erwartet sind die ersten Störche nach Hamburg zurückgekehrt. Das erste Tier landete am Samstag in der Heinrich-Osterath-Straße in Kirchwerder und verbrachte die erste Nacht gleich in seinem angestammten Nest, wie der Naturschutzbund Nabu am Montag mitteilte. Da der Weißstorch beringt ist, konnte Storchenbetreuer Jürgen Pelch den Vogel eindeutig identifizieren: Er wurde in Mecklenburg-Vorpommern geboren und hat mit seiner Partnerin im vergangenen Jahr erfolgreich zwei Jungtiere in seinem Nest großgezogen.

Ein zweiter Weißstorch wurde am Sonntag auf dem Reiterhof Putfarken in Altengamme gesichtet. Dieses Tier war im vergangenen Jahr den Angaben zufolge der früheste Rückkehrer und erreichte damals am 16. Februar sein Nest. Und auch Senderstorch Alexander ist am Sonntagabend in seinem Nest im Altengammer Hausdeich eingetroffen. Die Flugbewegungen von acht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.