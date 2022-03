Schleswig-holstein : Rosi und Rasmus sind Zwillinge

Endlich dürfen sie nach draußen! Die Fohlen Rosi und Rasmus springen auf der Weide herum und schnuppern am Gras. Auf der Weide konnte man am Wochenende sehen, wie sie rechts und links bei Mama Jasmin standen, um gleichzeitig zu trinken. Zum Glück hat so ein Pferdeeuter zwei Zitzen!

Die ersten Wochen ihres Lebens mussten ...

