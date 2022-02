Politik : Schutz von Stint und Zander: Keine Senknetze und Reusen mehr

Um die in der Elbe heimischen Fischarten Stint und Zander besser zu schützen, hat der Hamburger Senat am Dienstag eine Verschärfung des Fischerei- und Angelgesetzes beschlossen. Damit werde während der Laichzeit der Einsatz sogenannter Senken als Fangmethode für Stinte untersagt, teilte Umweltstaatsrat Michael Pollmann (Grüne) am Dienstag mit. Zudem dürften künftig in der Laichzeit auch keine Zanderreusen mehr verwendet werden. „So tragen wir dazu bei, die Lebensbedingungen für die Populationen von Stint und Zander in unseren Hamburger Gewässern zu verbessern und die Attraktivität des Lebensraums Elbe zu erhöhen”, sagte er.

