Hund-katze-co : Seitwärts und rückwärts fliegen

Aus rund 30 Metern Höhe stürzen sich die winzigen Vögel rasend schnell in die Tiefe. Mit dieser spektakulären Vorstellung versuchen die Männchen die Weibchen zu beeindrucken. Sie sind so klein und fliegen so schnell, dass unsere Augen ihnen nicht folgen können. Die Rede ist von: Kolibris.

Im Gegensatz zu anderen Vögeln können Kolibris nicht nur vorwärts, sondern auch seitwärts und rückwärts fliegen. Wenn sie auf der Stelle fliegen, schlagen sie dabei in einer Sekunde rund 50 Mal mit ihren Flügeln. Kolibris sind in Nord- und Südamerika zu Hause. Insgesamt leben dort mehr als 300 Arten. Die kleinste Art ist gerade einmal so groß wie eine ...

