Schleswig-holstein : Tausende Sing- und Zwergschwäne fressen sich im Norden satt

Tausende Schwäne versammeln sich derzeit auf den Feldern und Wiesen in Schleswig-Holstein. Sie machen Pause auf dem Weg in ihre arktischen Brutgebiete.

Die Zwergschwäne sind wieder da. Tausende der weißen Vögel sammeln sich derzeit in dem Feuchtwiesen-Gebiet an Eider, Treene und Sorge (ETS). Auf ihrem Flug aus ihren Winterquartieren in den Niederlanden und Großbritannien in die arktischen Brutgebiete fliegen sie gezielt diese Region mit ihren zahlreichen Tümpeln und Teichen für einen mehrwöchigen Zwis...

