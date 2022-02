Hund-katze-co : Wolfspaar mit drei Welpen gesichtet

Ein Wolfspaar mit drei Welpen ist durch eine Fotofalle im Wolfsgebiet Schermbeck eindeutig nachgewiesen worden. Die fünf Tiere seien am 18. Dezember 2021 gegen Mitternacht in Hünxe am Niederrhein von Kameras erfasst worden, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) am Dienstag mit. Nach Einschätzung des Lanuv handelt es sich um das territoriale Wolfspaar und drei herangewachsene Jungtiere aus dem Jahr 2021.

Weitere Fotofallenbilder und Videos belegten, dass das Rudel regelmäßig in seinem Streifgebiet unterwegs sei und sich vorwiegend im Wald und auf waldnahen Acker- und Grünlandflächen bewege. Dabei nutzen sie den Angaben zufolge auch Wege und wenig befahrene Straßen. Am 13. Januar dieses Jahres habe eine Anwohnerin in der Nähe der Wilhelmstraße in Hünxe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.