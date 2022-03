Tiere : Zugvögel kehren aus Winterquartieren zurück

Mit dem Frühling kehren viele Zugvögel in ihre Brutgebiete in Mitteleuropa zurück. Am Dümmer beobachten Experten in diesen Wochen bereits erste Uferschnepfen. Mit einem EU-Projekt soll der Lebensraum für die vom Aussterben bedrohte Vogelart verbessert werden.

Zahlreiche Zugvögel sind in diesen Wochen auf dem Rückweg aus ihren afrikanischen Winterquartieren in ihre niedersächsischen Brutgebiete - darunter auch viele Uferschnepfen. „Die ersten Uferschnepfen wurden bereits am Dümmer und an der Unterelbe beobachtet“, sagte Jürgen Ludwig von der Staatlichen Vogelschutzwarte in einer Mitteilung des Niedersächsisc...

