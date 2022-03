Raumfahrt : Mond-Trainingsanlage für Astronauten: Bau soll 2022 beginnen

Der geplante Bau einer Mond-Trainingsanlage für Astronauten soll in den nächsten Monaten in Köln beginnen. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) habe am Mittwoch einen vorläufigen Förderbescheid an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) übergeben, teilte das DLR in Köln mit. Das Land wolle demnach die technische Ausstattung der Mond-Analog-Anlage mit bis zu 25 Millionen Euro unterstützen.

Die Test- und Trainingseinrichtung „Lun...

