Natur-nachhaltigkeit : Neue Schutzregeln für Schweinswale in der Ostsee

Deutschlands einzige heimische Walart, der gefährdete Schweinswal, wird in der Ostsee künftig besser davor geschützt, als Beifang zu enden. Elf Meeresgebiete seien von Samstag an für die Fischerei mit Stellnetzen gesperrt oder die verwendeten Fanggeräte müssten mit akustischer Abschreckung ausgestattet werden, um die Meeressäuger zu warnen, teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Es gebe nur noch etwa 500 Schweinswale in der Ostsee, es sei von entscheidender Bedeutung, sie zu schützen. Die neuen Maßnahmen seien das Ergebnis knapp zwei Jahre langer Bemühungen von Deutschland, der EU-Kommission und sieben weiteren Anrainerstaaten der Ostsee.

Nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung sind neben der Fischerei auch ein Rückgang von Schwarmfischen als Nahrung der Schweinswale sowie eine schleichende Vergiftung durch Pestizide und zunehmenden Lärm in den Meeren Gründe für die Gefährdung der Meeressäuger....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.