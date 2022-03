Natur-nachhaltigkeit : Summend von Blüte zu Blüte

Einige Leute legen sich Steine und Kies in den Garten am Haus. Andere wollen nur grünen Rasen. Für Insekten ist es aber am besten, wenn zumindest in einem Teil des Gartens heimische Blumen wachsen.

Erst blühen die Schlüsselblumen, dann Klatschmohn und Kornblumen. Auch wachsen Nelken, Margeriten, Klee und vieles mehr! Auf einer Wildblumen-Wiese gedeiht jede Menge, und zwar oft von April bis Oktober. Das freut auch die Insekten. So finden sie viele Monate lang Nahrung. Große Blühwiesen und Blühstreifen entlang von Äckern sind wichtig für die Fliege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.