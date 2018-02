Greven : 17-Jähriger sticht auf Gleichaltrigen ein

Ein Streit unter Jugendlichen an einer Bushaltestelle in Greven bei Lübz eskaliert.

von svz.de

02. Februar 2018, 21:39 Uhr

Zu einer Messerstecherei unter Jugendlichen ist es am Freitag in Greven bei Lübz gekommen. Nach Angaben der Polizei sei ein Streit zwischen zwei 17-jährigen Jungen eskaliert. Die Tat habe sich gegen 14 Uhr ereignet.

Beide Jungen besuchen eine örtliche Ausbildungsstätte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sie sich nach der Schule an der Bushaltestelle und warteten auf ihre Abholung. Hier gerieten sie dann in Streit. Im Verlauf der folgenden Auseinandersetzung stach einer der Jungen dem anderen mit einem Klappmesser in den Oberbauch. Der Geschädigte musste aufgrund der Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Nach Aussage der behandelnden Ärzte befindet er sich nicht in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter sei vorläufig festgenommen worden.