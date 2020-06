Greifswald : Brandanschlag auf Polizeigebäude

Auf das im Bau befindliche Polizeihauptrevier Greifswald ist ein Brandanschlag verübt worden.

von Iris Leithold/dpa

08. Juni 2020, 16:07 Uhr

Auf das im Bau befindliche Polizeihauptrevier Greifswald ist ein Brandanschlag verübt worden. Vermutlich mit Molotowcocktails sei die Fassade des Gebäudes zwischen Freitagmittag und Montagfrüh beschädigt worden, teilte die Polizeiinspektion Anklam mit. Der Schaden sei noch nicht bezifferbar.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Anschlag im Zusammenhang mit dem weltweiten Aktionstag gegen Polizeigewalt und Rassismus am Wochenende steht. Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch einen Polizisten in den USA gab es auch in Mecklenburg-Vorpommern Proteste, zum Beispiel in Rostock, Neubrandenburg und Stralsund. Sie seien alle störungsfrei verlaufen.

Der Staatsschutz habe Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch betonte: „In keinem Fall rechtfertigt Gewalt und Rassismus einen Angriff auf ein Polizeigebäude.“ Die Polizeien in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern zeigten täglich bei unzähligen Einsätzen, dass pauschale Beschuldigungen nicht gerechtfertigt seien.