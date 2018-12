Bad Doberan : Schüler sticht mit Kinderschere auf Mitschüler ein

Ein Streit der Kinder ist am Dienstag morgen eskaliert.

04. Dezember 2018, 15:44 Uhr

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen an einer Schule in Bad Doberan ist ein 13-Jähriger durch eine Kinderschere verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Streit am Dienstagmorgen eskaliert. Dabei habe ein 14-Jähriger auf den ein Jahr jüngeren Mitschüler mit der Schere eingestochen. Die Wunden des Schülers mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Jugendamt und Schulpsychologin seien informiert worden.