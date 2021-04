Demmin : Brand ruiniert viergeschossiges Haus mit zehn Wohnungen

Ein Brand hat viele ältere Bewohner eines viergeschossigen Wohnhauses in Demmin am Donnerstag überrascht. Insgesamt wurden 15 Menschen in Sicherheit gebracht.

Demmin | Ein Feuer hat am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) stark beschädigt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, konnten alle 15 Bewohner rechtzeitig das viergeschossige Haus verlassen oder wurden herausgeholt und in einem nahen Hotel untergebracht. Dabei handele es sich vorwiegend um ältere Menschen, die...

